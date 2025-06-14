Эдди Хирн высказался относительно будущего чемпиона мира IBF и WBA в полусреднем весе. Британский промоутер объяснил, почему его подопечный откажется от поясов, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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С чем связано решение Энниса

Эдди Хирн рассказал, что Джарон Эннис собирается выйти на новый этап в своей карьере. Американский боксер откажется от чемпионских поясов и будет выступать в легком среднем весе.

Эннис поднимается вверх. После боя со Станионисом его команда, врачи, после результатов обследований, пришли к выводу, что он выступает ниже своих возможностей. Невероятно то, что он сделал со Станионисом, будучи лишь на 50% своих физических возможностей. Вполне вероятно, что те пояса станут вакантными. Мы встретимся на этой неделе,

– рассказал Хирн.

Отметим, что в апреле этого года Джарон Эннис одержал победу над Эймантасом Станнонисом из Литвы. Таким образом американец объединил пояса IBF и WBA в полусреднем весе.

Ранее Джарон Эннис дрался против Карена Чухаджяна в ноябре 2024 года. В том поединке американец одолел украинского боксера единогласным решением судей.