"Мені начхати, чекаю дзвінка": чемпіон світу кинув виклик Усику

Джей Опетая входить у список потенційних суперників Олександра Усика. Якщо раніше австралійський боксер тверезо оцінював свої шанси на бій проти українця, то тепер Опетая набрався сміливості.

29-річний австралійський боксер наважився кинути виклик непереможному українцю. Джей Опетая заявив, що чекає на телефонний дзвінок від команди Олександра Усика, якщо їм потрібен цей двобій, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Опетая хоче бою проти Усика

Олександр Усик вже теж висловлювався про можливу зустріч із чемпіоном світу за версією IBF у крузервейті.

Що буде, те буде. Я чекаю телефонного дзвінка. Якщо вони хочуть цього, то відправте мені контракт. Зробімо це. Мені начхати,

– сказав Опетая.

Аби втілити ці гучні заяви у реальність Опетаю потрібно досягнути ще декілька чемпіонських цілей, а Усику повернутись у крузервейт.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Опетая