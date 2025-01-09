Два королі: боксера, який кинув виклик Усику, порівняли з непереможним українцем

У середу, 8 січня, Джей Опетая нокаутував новозеландця Девіда Ніка у рамках вечора боксу в Австралії. Їхній поєдинок закінчився вже у 4-му раунді.

Спершу Джей Опетая відправив суперника у нокдаун, з якого Девід Нік зумів вийти та продовжити бій. Однак виглядав новозеландець геть кепсько, чим скористався австралійський боксер та почав добивати Ніка.

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Опетая порівняли із Усиком

Девід завалився на канвас рингу та знепритомнів. Джей Опетая захистив титул IBF у крузервейті. Після бою його тріумфатора порівняли з Олександром Усиком, який у 2024-му завдав двох поспіль поразок Тайсону Ф'юрі, які для британця стали першими у кар'єрі, пише 24 Канал з посиланням на акаунт DAZN Boxing у соцмережі Х.

Два королі,

– підписали фото боксерів у DAZN Boxing.

Нагадаємо, що Джей Опетая є у списку тих боксерів, які висловили своє бажання побитись проти Усика. Щоправда, для бою проти австралійця Олександру потрібно опуститись у крузервейт. Подейкували, що непереможний українець планує знову боксувати у крузервейті.

Наразі остаточно невідомо, хто стане наступним суперником Усика та взагалі, коли українець повернеться у ринг. Не виключено, що у 2025-му році кривдник Ф'юрі дасть реванш Даніелю Дюбуа, якщо той 22 лютого захистить титул IBF у хевівейті проти Джозефа Паркера.