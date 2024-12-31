Нова "жертва" українця: промоутер Джошуа здивував прізвищем наступного суперника Усика

Відомий промоутер Едді Хірн поділився своєю думкою щодо наступного суперника для Олександра Усика. Промоутер Ентоні Джошуа назвав несподіваного опонента для непереможного українця.

Едді Хірн здивував своїм вибором та назвав цього суперника "єдиним боєм", який він зараз бачить. Відомий промоутер вів мову про Джея Опетая, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Цікавий суперник від Хірна

Промоутер Ентоні Джошуа заявив, що цей двобій міг би стати битвою стилів, а Опетая заслужив на зустріч із непереможним українським боксером.

Що далі чекає на Усика? Єдиний бій, який я зараз бачу – це поєдинок проти Джея Опетаї. Це буде чудова битва стилів, але Опетаї треба заслужити на цей бій. Він може піднятися у хевівейт і здатний змагатися у цій ваговій категорії. Це був би чудовий поєдинок,

– заявив Хірн.

Нагадаємо, що Усик отримав виклик на реванш від Даніеля Дюбуа. Також у ЗМІ фігурує інформація, що потенційним суперником українця є ще китайський супертяж Чжан Чжілей. Однак і Дюбуа, і Чжілею для шансу побитись із Усиком потрібно перемогти у своїх наступних боях, які відбудуться в один день – 22 лютого 2025-го року.

Хто такий Джей Опетая