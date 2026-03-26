У чемпіона світу, який хоче бою з Усиком, забрали пояс: з'явилися деталі скандальної історії
- Джея Опетаю позбавили чемпіонського титулу через проведення бою без офіційного дозволу, і його команда планує подати до суду на IBF.
- Опетаю вже раніше позбавляли титулу через несанкціонований бій, але він повернув його після перемоги над Майрісом Брієдісом у 2024 році.
Міжнародна боксерська організація ухвалила рішення позбавити австралійського боксера Джея Опетаю чемпіонського титулу у важкій вазі. Таке рішення Рада директорів прийняла після того, як 8 березня, у неділю, Опетая провів бій проти Брендона Глентона без офіційного дозволу.
За інформацією Code Sports, менеджер чемпіона у важкій вазі за версіями Zuffa та The Ring Мік Френсіс прокоментував ситуацію. Він запевнив, що вони не збираються визнавати рішення Міжнародної боксерської федерації.
Чому команда Опетаї подає до суду?
За словами Френсіса, Джей надзвичайно тяжко працював заради титулу, проливав кров і ризикував здоров'ям, тож команда готова звернутися до суду, щоб оскаржити рішення.
Джей занадто важко працював заради цього титулу. Він проливав за нього кров і ламав кістки,
– сказав менеджер.
Френсіс додав, що спочатку вони не хотіли вирішувати питання через суд, однак дії організації створили безліч проблем для команди, суперників і всіх залучених, тому тепер юридичний шлях стає неминучим.
Чи втрачав раніше Опетая пояс?
За інформацією ABC News, Опетаю раніше вже позбавляли поясу IBF: у грудні 2023 року він провів несанкціонований бій в Ер-Ріяді проти нерейтингового претендента Елліса Зорро, що не входив до топ-15 рейтингу IBF. Водночас Джей тоді мав провести обов'язковий захист проти Майріса Брієдіса.
Питання було швидко вирішене протягом року. Невдовзі після перемоги Опетаї над Зорро нокаутом у першому раунді, боксер погодився на бій із Брієдісом. У травні 2024 року Джей здобув перемогу, повернувши собі старий пояс, який згодом успішно захистив п'ять разів.