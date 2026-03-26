У чемпіона світу, який хоче бою з Усиком, забрали пояс: з'явилися деталі скандальної історії

Міжнародна боксерська організація ухвалила рішення позбавити австралійського боксера Джея Опетаю чемпіонського титулу у важкій вазі. Таке рішення Рада директорів прийняла після того, як 8 березня, у неділю, Опетая провів бій проти Брендона Глентона без офіційного дозволу.

За інформацією Code Sports, менеджер чемпіона у важкій вазі за версіями Zuffa та The Ring Мік Френсіс прокоментував ситуацію. Він запевнив, що вони не збираються визнавати рішення Міжнародної боксерської федерації.

Чому команда Опетаї подає до суду?

За словами Френсіса, Джей надзвичайно тяжко працював заради титулу, проливав кров і ризикував здоров'ям, тож команда готова звернутися до суду, щоб оскаржити рішення.

Джей занадто важко працював заради цього титулу. Він проливав за нього кров і ламав кістки,

– сказав менеджер.

Френсіс додав, що спочатку вони не хотіли вирішувати питання через суд, однак дії організації створили безліч проблем для команди, суперників і всіх залучених, тому тепер юридичний шлях стає неминучим.

Чи втрачав раніше Опетая пояс?