Американський боєць поділився планами стосовного свого майбутнього. Інфлюєнсер має наміри виступити на Олімпійських іграх, повідомляє 24 канал із посиланням на All The Smoke Fight.

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Амбітні плани Пола

Джейк Пол розповів, чим планує займатись далі. Блогером хоче взяти участь на найближчій Олімпіаді.

Американський боєць задався ціллю дізнатись, як він може потрапити на міжнародні змагання. Пол також заявив, що він хоче виграти золоту медаль.

Я спробую з'ясувати, як виступити на Олімпійських іграх-2028 та виграти золото, а потім я завершу кар'єру,

– розповів Пол.

Також Джейк назвав вагову категорію, у якій планує взяти участь на Олімпіаді. Зі слів блогера, це 80-90 кілограмів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2028 року відбудуться в Лос-Анджелесі, Сполучені Штати Америка.