Американский боец поделился планами касательного своего будущего. Инфлюенсер намерен выступить на Олимпийских играх, сообщает 24 канал со ссылкой на All The Smoke Fight.

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Амбициозные планы Пола

Джейк Пол рассказал, чем планирует заниматься дальше. Блогером хочет принять участие на ближайшей Олимпиаде.

Американский боец задался целью узнать, как он может попасть на международные соревнования. Пол также заявил, что он хочет выиграть золотую медаль.

Я попробую выяснить, как выступить на Олимпийских играх-2028 и выиграть золото, а потом я завершу карьеру,

– рассказал Пол.

Также Джейк назвал весовую категорию, в которой планирует принять участие на Олимпиаде. По словам блогера, это 80-90 килограммов.

Напомним, что Олимпийские игры 2028 года состоятся в Лос-Анджелесе, Соединенные Штаты Америка.