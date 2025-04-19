"Це були наче ляпаси": відомий супертяж знищив вщент силу удару Усика

Британський боксер хевівейту Джо Джонс оцінив силу удару Олександра Усика. Колишній чемпіон світу зробив шокуючу заяву про потужність непереможного українця.

У далекому 2013-му Джо Джойс зійшовся із Олександром Усиком в одному ринзі у рамках турніру World Series Boxing. Тоді британець програв українському боксеру.

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Джойс знецінив силу удару Усика

Колишній чемпіон світу зробив гнітючу заяву про силу удару Усика, інформує 24 Канал із посиланням на GossipwireNews.

Я пам’ятаю, коли ми билися, це було схоже на жалючу силу, це не був справжній удар. Я не відчував удари, це були наче ляпаси. Вони були дуже жалючі, швидкі та гостріші. Але я думаю, що тепер він набрав більше ваги, тому вони будуть сильнішими, він вміє нокаутувати,

– заявив Джойс.

Відзначимо, що 5 квітня 2025-го року Джойс програв за рішенням суддів хорвату Філіпу Хрговичу у Манчестері. На кону стояв пояс WBO International. Ця поразка стала для Джо четвертою у п'яти останніх боях британця та загалом 4-ю у кар'єрі на профі-рингу. Також за його спиною 16 перемог (14 – нокаутом) у 20-ти поєдинках.

Востаннє Джо Джойс перемагав ще у березні минулого року, коли здолав земляка Каша Алі у Бірмінгемі. У минулому британець тріумфував над Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером із Нової Зеландії.