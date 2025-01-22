Кривдник Дюбуа може вкрасти реванш в Усика за абсолютне чемпіонство

Даніель Дюбуа – номер один у списку потенційних суперників Олександра Усика. "Динаміт" вже навіть кинув виклик непереможному українському чемпіону світу.

Усик погодився дати реванш Дюбуа, але на заваді цьому бою з'являється все більше перепон. Спершу Даніелю потрібно захистити пояс IBF у своєму найближчому поєдинку проти Джозефа Паркера.

Оце так Джошуа може зірвати реванш Усик – Дюбуа

Ще один боксер, який може завадити реваншу

Тепер зірвати реванш Усик – Дюбуа може відомий боксер Джо Джойс. Британець хоче побитись проти переможця поєдинку Дюбуа – Паркер, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing247.

Так, я хочу бою за титул. Я претендуватиму на переможця бою Дюбуа – Паркер. Хочу повернутися до великих боїв. Чи зможу я знову перемогти Дюбуа? Побачимо,

– сказав Джойс.

Довідка. Джо Джойс вже виходив у ринг проти Даніеля Дюбуа у листопаді 2020-го. Вже на екваторі поєдинку не витримало око Дюбуа, яке майже закрилось після потужних ударів Джойса. У 10-му раунді Дюбуа відмовився продовжувати двобій, зазнавши дебютної поразки у своїй кар'єрі.

Відзначимо, що свою другу поразку Дюбуа отримав якраз у бою проти Усика. І знову бій не тривав усі 12 раундів. У 9-й трихвилинці Олександр здобув перемогу технічним нокаутом. Також ця зустріч запам'яталась ударом нижче пояса Усика. Однак були й ті, хто звинуватили українця у симуляції, а Дюбуа пробив "чисто".

Також раніше була інформація, що реванш Усик – Дюбуа може зірвати Ентоні Джошуа, який теж хоче провести бій проти тріумфатора поєдинку між "Динамітом" та Паркером.