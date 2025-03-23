Боксерська спільнота активно кинулась висловлювати свої співчуття родині легендарного боксера. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх зворушливо оцінив спадщину Джорджа Формана в історію боксу, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Туркі у соцмережі Х.

До теми Помер найстарший чемпіон світу з боксу Джордж Форман: його рекорд хоче побити Кличко

Реакція Туркі на смерть Формана

Туркі відзначив, що відійшов у засвіти останній стовп боксу незабутньої епохи.

Сумна новина для мене та світу боксу. Сьогодні пішов з життя останній стовп боксу незабутньої епохи. Нехай його душа спочиває з миром, Великий Джордж Форман,

– написав Туркі.

Також на смерть Формана відреагував Володимир Кличко, який прагне побити якраз рекорд легенди. Українець хоче стати новим найстаршим чемпіоном світу, яким Форман став у віці 45 років.

Довідка. У професіоналах Джордж Форман провів 81 бій, у яких здобув 76 звитяг (68 – нокаутом), зазнавши 5 поразок. У 1997-му році програв за сумнівним рішенням суддів Шеннону Бріггсу та закінчив кар'єру.

Нагадаємо, що Джордж Форман помер у лікарі у Х'юстоні. Причина смерті легендарного боксера не розкрили.