Боксерское сообщество активно бросилось выражать свои соболезнования семье легендарного боксера. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх трогательно оценил наследие Джорджа Формана в историю бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Турки в соцсети Х.

К теме Умер старейший чемпион мира по боксу Джордж Форман: его рекорд хочет побить Кличко

Реакция Турки на смерть Формана

Турки отметил, что отошел в мир иной последний столп бокса незабываемой эпохи.

Печальная новость для меня и мира бокса. Сегодня ушел из жизни последний столп бокса незабываемой эпохи. Пусть его душа покоится с миром, Великий Джордж Форман,

– написал Турки.

Также на смерть Формана отреагировал Владимир Кличко, который стремится побить как раз рекорд легенды. Украинец хочет стать новым самым возрастным чемпионом мира, которым Форман стал в возрасте 45 лет.

Справка. В профессионалах Джордж Форман провел 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 – нокаутом), потерпев 5 поражений. В 1997-м году проиграл по сомнительному решению судей Шеннону Бриггсу и закончил карьеру.

Напомним, что Джордж Форман умер во враче в Хьюстоне. Причина смерти легендарного боксера не раскрыли.