"Електрик з Йоркшира" нокаутував сербського боксера: потужне відео

У суботу, 19 квітня, відбувся грандіозний вечір боксу в Шеффілді. В одному з поєдинків Джош Педлі бився проти Марка Цветановича.

На кону протистояння був титул WBA International. Англійський боксер впевнено здолав сербського суперника, завершивши бій достроково, повідомляє 24 канал.

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Видовищна перемога

"Електрик з Йоркшира" домінував протягом бою із Марком Цветановичем. Педлі не залишив шанси опоненту та відправив його у нокаут в п'ятому раунді поєдинку.

Зазначимо, що нещодавно англієць підписав контракт з Matchroom Boxing. Цей бій став першим для Джоша Педлі під керівництвом промоутера Едді Хірна.

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Нагадаємо, що у лютому цього року Джош Педлі бився проти Шакура Стівенсона. Англійський боксер, попри поразку, дав гідний бій американському чемпіону.