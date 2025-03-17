Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо обох боксерів. Зокрема, "Циганський король" назвав переможця потенційного реваншу між ЕйДжеєм та Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Punch.

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Чи зможе Джошуа поквитатись з Дюбуа

Тайсон Ф'юрі категорично висловився стосовно можливого реваншу між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що "Динаміт" вдруге переможе ЕйДжея.

До того ж, на його думку, навряд чи реванш відбудеться. Ф'юрі не бачить в Ентоні Джошуа бажання вдруге битись проти Даніеля Дюбуа.

Ні, Джошуа не зможе перемогти Дюбуа у реванші. Я не думаю, що він зможе це зробити. Я навіть не думаю, що Ентоні погодиться вийти на реванш,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа бився проти Даніеля Дюбуа у вересні минулого року. ЕйДжей зазнав нищівної поразки, опинившись у нокауті в п'ятому раунді поєдинку.

Наразі для Даніеля Дюбуа головною метою є бій проти Олександра Усика. "Динаміт" хоче битись з Королем хевівейту за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.