Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно обоих боксеров. В частности, "Цыганский король" назвал победителя потенциального реванша между ЭйДжеем и Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на Punch.

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Сможет ли Джошуа поквитаться с Дюбуа

Тайсон Фьюри категорически высказался относительно возможного реванша между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что "Динамит" во второй раз победит ЭйДжея.

К тому же, по его мнению, вряд ли реванш состоится. Фьюри не видит в Энтони Джошуа желания во второй раз драться против Даниэля Дюбуа.

Нет, Джошуа не сможет победить Дюбуа в реванше. Я не думаю, что он сможет это сделать. Я даже не думаю, что Энтони согласится выйти на реванш,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре прошлого года. ЭйДжей потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте в пятом раунде поединка.

Сейчас для Даниэля Дюбуа главной целью является бой против Александра Усика. "Динамит" хочет драться с Королем хевивейта за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.