Бій Ф'юрі – Джошуа на межі офіційного оголошення: відомі дата та місце поєдинку

Довгоочікуваний бій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі, британцями Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, наближається до офіційного оголошення. За попередньою інформацією, остаточне підтвердження може з'явитися вже наступного тижня.

Журналіст та інсайдер Кріс Меннікс в ефірі DAZN заявив, що сторони вже перебувають на завершальному етапі переговорів. Наразі основним варіантом для проведення поєдинку називають 11 грудня. Місцем зустрічі має стати стадіон "Principality" у Кардіффі (Уельс).

Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі

Попри альтернативні пропозиції організувати захід у Нью-Йорку в листопаді, сторона Джошуа та промоутер Едді Гірн наполягли на проведенні протистояння двох найбільших зірок британського боксу саме на території Великої Британії. Наразі всі зацікавлені сторони погодилися з цим варіантом.

Нагадаємо, що влітку обидва суперники провели успішні розминочні поєдинки після попередніх невдач. Ф'юрі в липні достроково переміг Маріуша Ваха на турнірі в Таїланді. Джошуа того ж місяця в Саудівській Аравії побував у двох нокдаунах уже в першому раунді, проте зумів переломити хід драматичного бою та нокаутував Крістіана Пренгу в другому раунді.

Очікується, що Світова боксерська рада (WBC) надасть цій зустрічі статус фінального елімінатора. Переможець протистояння Джошуа – Ф'юрі стане обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу, яким наразі володіє німецький боксер Агіт Кабаєл.