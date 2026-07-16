Український боксер Владислав Сіренко у коментарі vRINGe поділився думкою, що допоможуть Джошуа тренування з Усиком перемогти "Циганського короля".

Сіренко оцінив шанси Джошуа перемогти Ф'юрі

Сіренко раніше був спаринг-партнером Усика та знає, як виглядають тренувальні табори Олександра. Тому він вірить, що вони мають допомогти Джошуа.

"Знаю, що там домінують дисципліна та правильна, грамотна робота. Тобто така система має допомогти кожному спортсмену. Але бувають різні ситуації. І спортсмени також бувають різні. Тому подивимось", – сказав спортсмен.

Владислав додав, що тренувальний табір Ф'юрі виглядає по-аматорськи, тоді як кемп Джошуа – по-професійному.

Але, знову ж таки, два різних спортсмени. Один із них все ж таки "Циганський король". Тому, можливо, він зараз цілком у своїй тарілці з такими кемпами,

– заявив Сіренко.

Урешті-решт Владислав вважає, що новий підхід до тренувального процесу має допомогти Джошуа перемогти Ф'юрі.

Нагадаємо, наступний поєдинок Джошуа відбудеться 25 липня проти албанського боксера Крістіана Пренги. Цей бій стане підготовкою перед майбутньою зустріччю з Ф'юрі. Сам Тайсон у проміжному поєдинку 24 липня вийде в ринг проти Маріуша Ваха.

Низка експертів позитивно оцінюють те, що Джошуа почав працювати з Усиком. Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон вважає, що цей крок став важливим для британського боксера, адже змусив його проявити більше поваги, скромності та готовності прислухатися до інших.

Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", переконаний, що з допомогою Усика його підопічний розіб'є Ф'юрі.