"Джошуа розіб'є Ф'юрі": промоутер пояснив роль Усика в підготовці британця

Промоутер Едді Гірн наполягає, що він "ніколи не був більш впевнений", що Ентоні Джошуа вийде тріумфатором бою проти Тайсона Ф'юрі. Очікується, що британці нарешті вийдуть на ринг цього року, хоча місце та дата цього "блокбастера" ще не визначені.

Дворазовий чемпіон світу Джошуа тренувався разом зі своїм колишнім суперником Олександром Усиком перед поєдинком проти Крістіана Пренги 25 липня. Гірн вважає, що його боєць буде добре підготовлений, щоб перемогти Ф'юрі, повідомляє Sky Sports.

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Гірн розповів про Джошуа під керівництвом Усика

"Ф'юрі – чудовий боксер, дуже розумний. Але я впевнений, що Джошуа його розіб'є", – сказав промоутер.

Він додав, що впевнений у перемозі Джошуа завдяки підготовці з Усиком

А тепер, коли Ентоні працює з Усиком, то я ще більше переконаний у його перемозі. Буде важко, тому що Ф'юрі – небезпечний противник, але Джошуа впорається,

– сказав Гірн.

Коли відбудеться бій Джошуа та Ф'юрі

Нагадаймо, вже 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа вийде на ринг проти Пренги. Після цього поєдинку британець, найімовірніше, зустрінеться зі своїм земляком Тайсоном Ф'юрі.

У квітні спортсмени офіційно підписали контракт на бій, який запланований на осінь 2026 року. Місцем проведення може стати Велика Британія, США або Саудівська Аравія.

Важливо, що Джошуа та Ф'юрі домовилися лише про один поєдинок – опція реваншу в угоді не передбачена.