Промоутер розкрив дедлайн британської битви Джошуа – Ф'юрі

Ентоні Джошуа після переможного бою над Джейком Полом кинув виклик Тайсону Ф'юрі. Відомий промоутер Френк Воррен анонсував британську битву Джошуа проти Ф'юрі.

Френк Воррен розповів, що наступний бій Ентоні Джошуа може відбутись вже у лютому 2026 року. За його словами, не варто чекати від Тайсона, що той тихо чекатиме британської битви. Інакше він просто не зможе проводити бої до серпня – вересня наступного року, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside Toe2Toe.

Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Популярний промоутер анонсував ймовірний термін бою Джошуа – Ф'юрі. Мова йде про серпень – вересень 2026 року.

Думаю, якщо бій і станеться, то саме тоді. Але треба пам’ятати, що Ей Джей знову змінив тренера. Він захоче звикнути до нового штабу. Там люди, які, очевидно, добре знають і Тайсона, і Джошуа, адже працюють з Усиком,

– сказав Воррен.

Також відомий функціонер розповів, чи може Тайсон провести проміжний бій проти росіянина Арсланбека Махмудова. Воррен відзначив, що у Ф'юрі є кілька варіантів. Якщо бій відбудеться, то усі обговорювання будуть вже на початку наступного року.

Відзначимо, що першим про ймовірного суперника "Циганського короля" із Росії заговорив аналітик Гарет Девіс. Він у коментарі iFL TV розповів, що Махмудов міг би бути популярним у Великій Британії, але навряд міг би перемогти Тайсона.

Джошуа кинув виклик Ф'юрі?

У ніч проти 20 грудня 2025 року Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді. Одразу після двобою Ентоні у коментарі Netflix Sports викликав на бій "Циганського короля". Ей Джей закликав Тайсона перейти від балачок до справи.

"Я струсив із себе іржу й не можу дочекатися, щоб увійти у 2026 рік. І якщо Тайсон Ф’юрі настільки серйозний, як він про це говорить, якщо він готовий відкласти твіттер й одягнути рукавиці – нехай виходить і б’ється. Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Що відомо про можливу британську битву?