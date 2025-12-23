Промоутер раскрыл дедлайн британской битвы Джошуа – Фьюри

Энтони Джошуа после победного боя над Джейком Полом бросил вызов Тайсону Фьюри. Известный промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал британскую битву Джошуа против Фьюри.

Фрэнк Уоррен рассказал, что следующий бой Энтони Джошуа может состояться уже в феврале 2026 года. По его словам, не стоит ждать от Тайсона, что тот тихо будет ждать британской битвы. Иначе он просто не сможет проводить бои до августа – сентября следующего года, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside Toe2Toe.

Когда состоится бой Джошуа – Фьюри?

Популярный промоутер анонсировал вероятный срок боя Джошуа – Фьюри. Речь идет об августе – сентябре 2026 года.

Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком,

– сказал Уоррен.

Также известный функционер рассказал, может ли Тайсон провести промежуточный бой против россиянина Арсланбека Махмудова. Уоррен отметил, что у Фьюри есть несколько вариантов. Если бой состоится, то все обсуждения будут уже в начале следующего года.

Отметим, что первым о вероятном сопернике "Цыганского короля" из России заговорил аналитик Гарет Дэвис. Он в комментарии iFL TV рассказал, что Махмудов мог бы быть популярным в Великобритании, но вряд ли мог бы победить Тайсона.

Джошуа бросил вызов Фьюри?

В ночь на 20 декабря 2025 года Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде. Сразу после поединка Энтони в комментарии Netflix Sports вызвал на бой "Цыганского короля". Эй Джей призвал Тайсона перейти от разговоров к делу.

"Я стряхнул с себя ржавчину и не могу дождаться, чтобы войти в 2026 год. И если Тайсон Фьюри настолько серьезен, как он об этом говорит, если он готов отложить твиттер и одеть перчатки – пусть выходит и дерется. Я один из самых реальных парней здесь, я приму любой вызов. Если ты действительно крутой – выходи в ринг со мной следующим. Хватит болтовни: "Эй Джей это", "Эй Джей то". Давайте встретимся в ринге и поговорим кулаками", – заявил Джошуа.

Что известно о возможной британской битве?