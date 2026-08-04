"Це занадто": легендарний Льюїс виніс жорсткий вердикт Джошуа

Легендарний боксер Леннокс Льюїс поділився думками щодо майбутнього бою між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Колишній абсолютний чемпіон світу вважає, що обидва бійці вже минули свій пік.

У коментарі The Ring він зазначив, що цей поєдинок був актуальний багато років тому, але боксери все ж вирішили помірятися силами, адже можуть заробити великі гроші.

Джошуа та Ф'юрі – лише тінь самого себе

Хоча Льюїс заявив, що кожен із них – уже лише тінь самого себе, він все ж віддає перевагу Ф'юрі, який нещодавно достроково переміг Маріуша Ваха, а перед тим у квітні зупинив Арсланбека Махмудова.

Не можна сказати, що хтось із них зараз перебуває в найкращій формі. Ф'юрі, безумовно, ближчий до оптимальних кондицій, але кожен із них – уже лише тінь самого себе. Я б надав перевагу Ф'юрі. У двох своїх останніх поєдинках він показав більше, ніж Джошуа останнім часом,

– заявив Леннокс.

Натомість Джошуа, як підкреслив Льюїс, бився проти ютубера Джейка Пола та з маловідомим албанцем Крістіаном Пренгою, який двічі відправив його у нокдаун.

Британець наголосив, що Ф'юрі – це занадто різке підвищення рівня опозиції для Джошуа.

Нагадаємо, Джошуа та Ф'юрі ще восени домовилися побитися у 2026 році. За попередньою інформацією, боксери зустрінуться у Нью-Йорку.

Ба більше, поєдинок британців має шанс бути титульним, адже на цьому наполягає менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун.

Також гучне протистояння принесе спортсменам рекордні гонорари в їхніх кар'єрах, але точні суми не розголошують.