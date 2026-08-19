За словами Гірна, сторони вже підписали контракти на проведення бою. Про це він заявив на ютуб-каналі Seconds Out.

Які труднощі виникли у команд під час організації бою Ф'юрі – Джошуа

Однак його офіційне оголошення затримується через бажання організаторів змінити низку початкових умов угоди.

Якщо ви хочете оголосити, що бій відбудеться на умовах підписаного контракту, тоді так, ми близькі. Але якщо ви хочете змінити місце проведення і низку інших речей, які просите змінити, то з погляду оголошення бій точно не є близьким,

– заявив промоутер.

Спочатку поєдинок планували провести у Великій Британії. Гірн наголосив, що саме такі умови були закладені в угоду від початку. Водночас команда Ф'юрі наполягає на проведенні бою у Нью-Йорку.

Ми підписали угоду, і бій завжди мав відбутися у Великій Британії. Саме там ми хочемо його провести. А тепер ви приходите до нас і кажете, що більше не хочете цього,

– пояснив Гірн.

Промоутер додав, що у випадку перенесення поєдинку до США команда Джошуа хоче отримати додаткові гарантії. Йдеться, зокрема, про фінансові умови через особливості американського оподаткування, а також організацію медіатурів, подорожей і тренувального процесу. Водночас Гірн запевнив, що бій не перебуває під загрозою зриву.

Я хочу чітко заявити одну річ: бій не під питанням. Ми не можемо відмовитися від цього бою. Вони не можуть відмовитися. У них є контракт, і в нас теж є контракт,

– сказав промоутер.

За його словами, якщо організатори остаточно наполягатимуть на проведенні поєдинку в Нью-Йорку, сторони мають укласти додаткову угоду та зафіксувати всі зміни.

Єдине, що затримує оголошення, – їхнє бажання змінити угоду та контракт. Ми погодилися провести цей бій і не можемо від нього відмовитися. Ми не хочемо відмовлятися. Ми дуже задоволені. Але все, чого ми від них просимо, – просто виконати умови угоди, яку вони підписали,

– підсумував Гірн.

Раніше стало відомо, що бій між Ф'юрі та Джошуа запланований на 20 листопада. Очікується, що офіційне оголошення поєдинку відбудеться наприкінці серпня. За попередньою інформацією, місцем проведення має стати арена Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Сам Ф'юрі нещодавно підігрів інтерес до майбутнього протистояння, заявивши у соцмережах: "Гучні новини з'являться дуже скоро. На горизонті великий бій – той самий, на який ви всі чекали".