"Я вірю, що бій відбудеться": промоутер Ф'юрі про поєдинок із Джошуа

Голова Queensberry Promotions Френк Воррен повідомив, що поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може бути остаточно погоджений найближчим часом. За його словами, протягом останніх кількох тижнів команди боксерів активно працювали над узгодженням усіх контрактних деталей.

Воррен зазначив, що сторонам уже вдалося врегулювати ключові розбіжності. Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу iFL TV.

Ф'юрі – Джошуа: що відомо про бій

Очікується, що поєдинок може відбутися у Великій Британії. Серед можливих місць проведення називають Кардіфф і лондонський "Вемблі". При цьому остаточні деталі мають оголосити організатори на чолі з Туркі Аль аш-Шейхом.

Коли Туркі буде готовий оголосити, він це зробить. Це їхнє шоу. Вони платять за нього величезні гроші, тож саме вони й оголосять про бій,

– сказав Воррен.

Він також зазначив, що сторонам довелося піти на компроміси щодо контрактів.

Як я вже казав, я не відступаю від своєї думки, що бій відбудеться. Я весь цей час вважав, що він буде, і справді в це вірю. Останні кілька тижнів ми дуже наполегливо працювали за лаштунками, і врешті-решт бій буде організований,

– додав промоутер.

За словами Воррена, Ф'юрі не має принципової позиції щодо місця проведення поєдинку. Британець раніше заявляв, що готовий битися у будь-якій локації, а нещодавно вирушив до Маямі для підготовки, очікуючи проведення бою у США.

Щодо дати поєдинку Воррен зазначив, що для його організації потрібен час. Промоутер очікує, що після остаточного підписання угоди сторонам знадобиться період для підготовки масштабного шоу.

Тайсон цього хоче. Як він і казав, йому байдуже, де битися,

– підсумував Воррен.

Раніше повідомлялося, що бій Ф'юрі – Джошуа може пройти у грудні. Однак офіційної дати та місця проведення поки не оголошено.