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Fight News 24 Новини боксу Бій Джошуа – Ф'юрі в останній момент опинився під загрозою зриву
13 серпня, 20:13
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Бій Джошуа – Ф'юрі в останній момент опинився під загрозою зриву

Михайло Гема

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа восени уклали угоду про бій, який, за останніми даними, має відбутися 20 листопада. Однак Едді Гірн, промоутер "Ей-Джея", заявив про готовність скасувати поєдинок. Проблемним питанням у переговорах виявилося місце проведення зустрічі.

Гірн повідомив, що скасує бій Джошуа – Ф'юрі, якщо організатори вирішать провести його в США, а не у Великій Британії, повідомляє Boxing news. Промоутер сказав, що всі, окрім нього та Джошуа, хочуть, аби поєдинок відбувся у Нью-Йорку.

Команда Джошуа готова скасувати бій з Ф'юрі

Він зазначив, що перебуває під тиском, а також додав, що не підписав би попередній контракти, якби бій відбувся в Америці.

Функціонер попередив, що поєдинок може взагалі не відбутися, якщо про його проведення в Нью-Йорку оголосять без попереднього підписання офіційної угоди.

Обіцяю вам, якщо вони оголосять про цей бій без угоди про зміну місця проведення, то бою не буде, і ми не блефуємо. Ми твердо переконані, що цей бій має відбутися у Великій Британії,
– заявив Гірн.

Команда Джошуа готова відмовитися від частини фінансової вигоди, аби тільки провести поєдинок у Великій Британії.

"Ми ніби хочемо сказати: "Якщо ви хочете зробити це в Америці, ви повинні заплатити нам усі ці гроші за решту", бо нас насправді не хвилюють гроші – ми хочемо, щоб це було в Англії. Тож ми хочемо заробити стільки грошей, щоб вони просто сказали: "Знаєте що, нумо просто зробимо це в Англії", це сценарій нашої мрії", – підсумував Гірн.

Нагадаємо, напередодні очного протистояння Ф'юрі та Джошуа провели проміжні поєдинки. Спершу Тайсон 24 липня достроково переміг польського ветерана Маріуша Ваха.

А вже 25 липня свій поєдинок проти Крістіана Пренги провів "Ей-Джей". Британець несподівано двічі опинився у нокдауні на початку зустрічі, проте нокаутував суперника в другому раунді.

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