"У їхніх кар'єрах уже помітний спад": відомий тренер "виніс вирок" Джошуа та Ф'юрі

Відомий американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо бою між Ентоні Джошуа й Тайсоном Ф'юрі. Спортсмени мають провести поєдинок пізніше цього року.

У коментарі BoxingScene фахівець скептично висловився щодо проміжних боїв обох боксерів: Ф'юрі 24 липня зустрінеться з 46-річним Маріушем Вахом, а Джошуа 25 липня поб'ється проти албанця Крістіана Пренги.

Тедді Атлас пояснив мету бою Джошуа – Ф'юрі

Як сказав Атлас, зазвичай такі поєдинки – "це практично заздалегідь вирішена справа".

Я не хочу применшувати заслуги тих, хто виходить у ринг, але з практичної точки зору результат цих поєдинків майже не викликає сумнівів. Ваху 46 років, і його вже п'ять разів нокаутували. Щодо Джошуа та Пренги, то, на мою думку, все залежить від самого Джошуа і від того, наскільки довго триватиме бій,

– заявив тренер.

Утім він пригадав, що наприкінці 2025 року Джошуа вижив у смертельній аварії, в якій втратив двох друзів. Тож Атлас зауважив, що не відомо, в якому емоційному стані перебуває Джошуа після трагедії та як вона на нього вплинула.

Зрештою тренер прогнозує перемогу Джошуа та висловив припущення, що "Ей-Джей" може нокаутувати албанця за два раунди.

Коментуючи майбутню зустріч Джошуа з Ф'юрі, Атлас наголосив, що цей бій заради грошей.

"Ентоні проводить лише другий бій після важкого нокауту від Дюбуа, Ф'юрі двічі програв Усику, і обидва зазнали поразок у найважливіших поєдинках останніх років. Не можна заперечувати, що зараз у їхніх виступах і кар'єрах уже помітний спад. Вони вже не юнаки. Вони пройшли через багато важких боїв, і це видно", – резюмував фахівець.

Коротко про бій Джошуа – Ф'юрі

Нагадаємо, навесні Джошуа та Ф'юрі уклали контракт на бій у четвертому кварталі 2026 року. В угоді між спортсменами немає опції про реванш, тому британці, швидше за все, проведуть тільки один поєдинок.

Відомо, що Ентоні й Тайсон можуть заробити рекордні гонорари. Проте досі відкрите питання, де відбудеться один з найбільш очікуваних боїв цього століття.

Команда Джошуа наполягає, щоб зустріч прийняв Лондон, проте є ймовірність, що бій перенесуть до США чи Саудівської Аравії.