39-річний українець добре знайомий з обома бійцями, адже двічі переміг кожного та зрештою став беззаперечним чемпіоном світу з боксу. У коментарі FightHype він сказав, що вважає Ф'юрі більш неортодоксальним суперником, аніж Джошуа.

Усик пояснив ключову відмінність між Джошуа та Ф'юрі

Ґрунтуючись на своєму досвіді, Усик сказав, що Джошуа класичний боксер, тоді як Ф'юрі – вуличний боєць.

"Ентоні – це скоріше класичний боксер, а ось "жадібне пузо (Ф'юрі – 24 Канал) – це вуличний боєць. Кожен раунд непередбачуваний. Я почав готуватися до першого бою з Ф'юрі в грудні 2023 року. Але ще до початку табору я вже готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі", – сказав Усик.



Усик – Ф'юрі у першому бою / Фото Getty Images

Очікується, що бій Ф'юрі – Джошуа відбудеться у четвертому кварталі 2026 року, а місцем зустрічі може стати Велика Британія, США або Саудівська Аравія. Гучне протистояння принесе спортсменам рекордні гонорари в їхніх кар'єрах, однак точні суми не розголошують.

"Ей-Джей" готується до одного з найбільших боїв у своїй кар'єрі разом з командою Усика. Його промоутер Едді Гірн зазначив, що Ентоні перебуває у найкращій фізичній формі за всю свою кар'єру, зокрема завдяки команді Усика.

Однак, щоб бій між колишніми гегемонами надважкого дивізіону відбувся, обом потрібно виграти свої проміжні поєдинки, що відбудуться цього тижня.



Усик і Джошуа у другому бою / Фото Getty Images

Спершу Ф'юрі 24 липня спробує зупинити перевіреного часом польського ветерана Маріуша Ваха, який у 2012 році програв Володимиру Кличку. Водночас на Джошуа 25 липня чекає бій проти албанського нокаутера Крістіана Пренги.

Зазначимо, що в межах вечора боксу Джошуа – Пренга свій бій проведе український боєць Олександр Хижняк. Його суперником стане непереможений француз Ленні Патрач.