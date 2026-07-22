39-летний украинец хорошо знаком с обоими боксерами, ведь он дважды побеждал каждого из них и в итоге стал бесспорным чемпионом мира по боксу. В комментарии FightHype он сказал, что считает Фьюри более неортодоксальным соперником, чем Джошуа.

Усик объяснил ключевое различие между Джошуа и Фьюри

Основываясь на своем опыте, Усик сказал, что Джошуа – классический боксер, а Фьюри – уличный боец.

"Энтони – это скорее классический боксер, а вот "жадное пузо" (Фьюри – 24 Канал) – это уличный боец. Каждый раунд непредсказуем. Я начал готовиться к первому бою с Фьюри в декабре 2023 года. Но еще до начала сборов я уже готовился к бою с Тайсоном Фьюри", – сказал Усик.



Усик – Фьюри в первом бою / Фото Getty Images

Ожидается, что бой Фьюри – Джошуа состоится в четвертом квартале 2026 года, а местом встречи может стать Великобритания, США или Саудовская Аравия. Громкое противостояние принесет спортсменам рекордные гонорары в их карьере, однако точные суммы не разглашаются.

"Эй-Джей" готовится к одному из самых важных боев в своей карьере вместе с командой Усика. Его промоутер Эдди Гирн отметил, что Энтони находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру, в частности благодаря команде Усика.

Однако для того, чтобы бой между бывшими гегемонами супертяжелого дивизиона состоялся, обоим нужно выиграть свои промежуточные поединки, которые состоятся на этой неделе.



Усик и Джошуа во втором бою / Фото Getty Images

Сначала Фьюри 24 июля попытается остановить проверенного временем польского ветерана Мариуша Ваха, который в 2012 году проиграл Владимиру Кличко. В то же время 25 июля Джошуа предстоит бой против албанского нокаутера Кристиана Пренги.

Отметим, что в рамках боксерского вечера Джошуа – Пренга свой бой проведет украинский боксер Александр Хижняк. Его соперником станет непобедимый француз Ленни Патрач.