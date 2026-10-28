"Він набагато кращий": промоутер назвав фаворита бою Ф'юрі – Джошуа

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився прогнозом на довгоочікуваний поєдинок між британськими боксерами Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. На думку досвідченого промоутера, перемогу достроково здобуде "Циганський король".

Він переконаний, що Ф'юрі має перевагу над співвітчизником як у боксерській майстерності, так і у фізичних кондиціях на нинішньому етапі кар'єри. Його слова цитує Boxing News.

Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа

Протистояння двох британських зірок боксу, на яке вболівальники чекали близько десяти років, заплановане на 11 грудня в Кардіффі (Уельс). На кону поєдинку – вакантний титул WBA Super у надважкій вазі.

Я думаю, що як боксер Ф'юрі набагато кращий за Джошуа. Я вважаю, що на цьому етапі кар'єри в нього залишилося більше сил, ніж у Джошуа. Тому я очікую, що Ф'юрі нокаутує його,

– сказав промоутер.

Очікується, що боксери вийдуть на ринг близько 03:00 ночі 12 грудня за київським часом. Перед поєдинком суперники вже провели офіційну пресконференцію та дуель поглядів, під час яких обмінялися обіцянками нокаутувати один одного.

Як боксери провели останні бої

Обидва британці підійшли до майбутнього протистояння після проміжних поєдинків. Ф'юрі достроково переміг Маріуша Ваха, а Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу. При цьому Джошуа двічі побував у нокдауні вже в першому раунді.

За професійну кар'єру Джошуа здобув 30 перемог, 27 із яких – нокаутом, і зазнав чотирьох поразок. На рахунку Ф'юрі – 36 перемог, зокрема 25 нокаутом, дві поразки та одна нічия.