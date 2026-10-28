"Он намного лучше": промоутер назвал фаворита боя Фьюри – Джошуа

Он убежден, что Фьюри имеет преимущество над своим соотечественником как в боксерском мастерстве, так и в физической форме на данном этапе карьеры. Его слова цитирует Boxing News.

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Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

Противостояние двух британских звезд бокса, которого болельщики ждали около десяти лет, запланировано на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). На кону поединка – вакантный титул WBA Super в супертяжелом весе.

Я думаю, что как боксер Фьюри намного лучше Джошуа. Я считаю, что на данном этапе карьеры у него осталось больше сил, чем у Джошуа. Поэтому я ожидаю, что Фьюри нокаутирует его– сказал промоутер.

Ожидается, что боксеры выйдут на ринг около 03:00 ночи 12 декабря по киевскому времени. Перед поединком соперники уже провели официальную пресс-конференцию и дуэль взглядов, во время которых обменялись обещаниями нокаутировать друг друга.

Как боксеры провели последние бои

Оба британца подошли к предстоящему противостоянию после промежуточных поединков. Фьюри победил досрочно Мариуша Ваха, а Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу. При этом Джошуа дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде.

За профессиональную карьеру Джошуа одержал 30 побед, 27 из которых – нокаутом, и потерпел четыре поражения. На счету Фьюри – 36 побед, в том числе 25 нокаутом, два поражения и одна ничья.