"Коли Ф'юрі мовчить – щось відбувається": інсайдер розповів про бій із Джошуа

Інсайдер Ден Рафаель заявив про можливу підготовку довгоочікуваного бою в надважкій вазі. За інформацією журналіста, за лаштунками вже можливо триває робота над організацією поєдинку між колишніми чемпіонами світу Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.

Рафаель також звернув увагу на цікавий сигнал: останніми днями Ф'юрі перестав публікувати свої традиційні відео в інстаграм. Про це він розповів в ефірі ютуб-каналу iFL TV.

Що Рафаель розповів про бій Джошуа – Ф'юрі

Рафаель також зазначив, що поєдинок, найімовірніше, відбудеться у Великій Британії. Серед можливих місць проведення він назвав Кардіфф або Лондон.

Я жартував зі своїм колегою по подкасту: одна з ознак того, що справа рухається, – це відсутність безглуздих відео від Тайсона Ф'юрі в інстаграм протягом останніх кількох днів. А коли Ф'юрі мовчить, це означає, що за лаштунками щось серйозне відбувається,

– сказав журналіст.

Водночас для американських уболівальників, за словами інсайдера, зміна локації не матиме суттєвого значення: трансляція відбудеться у звичний для них час. Основні незручності виникнуть у британських фанатів та іноземних уболівальників, які захочуть відвідати бій наживо.

Але цей бій точно відбудеться,

– підсумував він.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

Зазначимо, що, за останніми актуальними даними, головним фаворитом і компромісним варіантом для обох сторін став Кардіфф (Вельс). Очікується, що поєдинок відбудеться на Principality Stadium, який здатен прийняти понад 80 тисяч глядачів.

Спочатку бій планували провести наприкінці листопада. Втім, менеджер Ф'юрі Спенсер Браун повідомив, що поєдинок перенесуть на грудень. За його словами, грудневе протистояння має стати "найкращою різдвяною вечіркою у світі" для всіх шанувальників боксу.