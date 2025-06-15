Едді Хірн виділив поєдинок Ей Джея проти Френсіса Нганну. 8 березня 2024-го року Ентоні Джошуа вже у другому раунді оформив дострокову перемогу над колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Найкращий нокаут за версією Хірна

Вже у другому раунді Джошуа відправив Нганну на канвас. Також промоутер виділив ще один поєдинок.

Найкращий і найжорстокіший нокаут, який я бачив, стався в поєдинку Джошуа та Нганну. Це було страшно, особливо в ситуації, коли ти перебуваєш поряд з рингом. Ще відзначив би нокаут у поєдинку Вайта та Повєткіна,

– сказав Хірн.

Відзначимо, що Ділліан Вайт двічі бився із росіянином Алєксандром Повєткіним. Обидва поєдинки закінчувались достроково – по одній перемозі в кожного із боксерів.

Відеоогляд бою Джошуа – Нганну

Раніше Хірн закликав Тайсона Ф'юрі повернутись у профі-ринг заради поєдинку із Джошуа. Але "Циганський король" не поспішає відновлювати кар'єру, яку вкотре закінчив на початку 2025-го року. Британець пішов на пенсію після дебютних поразок у своїй кар'єрі, яких йому завдав Олександр Усик минулого року.