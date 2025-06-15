Эдди Хирн выделил поединок Эй Джея против Фрэнсиса Нганну. 8 марта 2024-го года Энтони Джошуа уже во втором раунде оформил досрочную победу над бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Лучший нокаут по версии Хирна

Уже во втором раунде Джошуа отправил Нганну на канвас. Также промоутер выделил еще один поединок.

Самый лучший и самый жестокий нокаут, который я видел, произошел в поединке Джошуа и Нганну. Это было страшно, особенно в ситуации, когда ты находишься рядом с рингом. Еще отметил бы нокаут в поединке Уайта и Поветкина,

– сказал Хирн.

Отметим, что Диллиан Уайт дважды дрался с россиянином Александром Поветкиным. Оба поединка заканчивались досрочно – по одной победе у каждого из боксеров.

Видеообзор боя Джошуа – Нганну

Ранее Хирн призвал Тайсона Фьюри вернуться в профи-ринг ради поединка с Джошуа. Но "Цыганский король" не спешит возобновлять карьеру, которую в очередной раз закончил в начале 2025-го года. Британец ушел на пенсию после дебютных поражений в своей карьере, которых ему нанес Александр Усик в прошлом году.