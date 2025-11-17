Джошуа – Пол: офіційна дата поєдинку боксера проти блогера

Ентоні Джошуа повертається у професійний ринг після тривалої паузи. Колишній чемпіон світу з Великої Британії дізнався ім'я наступного суперника.

Ей Джей битиметься проти американського блогера Джейка Пол. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Netflix.

Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?

У мережі з'явилася дата поєдинку між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Британський боксер битиметься проти блогера із США 19 грудні 2025 року.

Поєдинок відбудеться у надважкій вазі, а місце проведення протистояння – Маямі. Транслюватиме масштабний вечір боксу стримінгова платформа – Netflix.

Анонс бою Джошуа – Пол / Фото Netflix

Раніше Daily Mail повідомляло, що Ентоні Джошуа отримає шалені кошти за бій проти Джейка Пола. Загальна сума гонорару поєдинку становить – 140 мільйонів фунтів стерлінгів.

Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?