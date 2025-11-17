Джошуа – Пол: официальная дата поединка боксера против блогера

Энтони Джошуа возвращается в профессиональный ринг после длительной паузы. Бывший чемпион мира из Великобритании узнал имя следующего соперника.

Эй Джей будет драться против американского блогера Джейка Пол. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.

Когда состоится бой Джошуа – Пол?

В сети появилась дата поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Британский боксер сразится против блогера из США 19 декабря 2025 года.

Поединок состоится в супертяжелом весе, а место проведения противостояния – Майами. Транслировать масштабный вечер бокса будет стриминговая платформа – Netflix.

Анонс боя Джошуа – Пол / Фото Netflix

Ранее Daily Mail сообщало, что Энтони Джошуа получит огромные средства за бой против Джейка Пола. Общая сумма гонорара поединка составляет – 140 миллионов фунтов стерлингов.

Джошуа – Пол: что известно о боксерах?