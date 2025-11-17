Джошуа – Пол: официальная дата поединка боксера против блогера
- Энтони Джошуа сразится против Джейка Пола в Майами в декабре 2025 года.
- Общий гонорар поединка составит 140 миллионов фунтов стерлингов.
Энтони Джошуа возвращается в профессиональный ринг после длительной паузы. Бывший чемпион мира из Великобритании узнал имя следующего соперника.
Эй Джей будет драться против американского блогера Джейка Пол. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix.
Когда состоится бой Джошуа – Пол?
В сети появилась дата поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Британский боксер сразится против блогера из США 19 декабря 2025 года.
Поединок состоится в супертяжелом весе, а место проведения противостояния – Майами. Транслировать масштабный вечер бокса будет стриминговая платформа – Netflix.
Ранее Daily Mail сообщало, что Энтони Джошуа получит огромные средства за бой против Джейка Пола. Общая сумма гонорара поединка составляет – 140 миллионов фунтов стерлингов.
Джошуа – Пол: что известно о боксерах?
Энтони Джошуа в профессиональном ринге провел 32 поединка. За свою карьеру он одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.
Последний раз Джошуа дрался в сентябре прошлого года. Эй Джей оказался в нокауте и уступил земляку Даниэлю Дюбуа.
Джейк Пол должен был драться в ноябре этого года против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку второго обвинили в насилии.