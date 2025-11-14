Боксер проти блогера: у мережі з'явилася дата бою між Джошуа та Полом

Ентоні Джошуа найближчим часом повернеться на професійний ринг. Британський боксер вийде на бій проти Джейка Пола.

Стало відомо, коли відбудеться бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера з The Ring.

Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?

За наявною інформацією, бій не буде мати виставковий характер. Запланована дата поєдинку 19 грудня 2025 року.

Точне місце проведення протистояння невідоме. Хоча раніше повідомляли про те, що бій відбудеться у Маямі.

Нагадаємо, що Джейк Пол повинен був битися проти Джервонти Девіса. Однак бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.

Окрім того, Едді Хірн в інтерв'ю talkSPORT Boxing розповів, що Туркі Аль аш-Шейх планує організувати бій для Ентоні Джошуа. Суперником Ей Джея має стати Тайсон Ф'юрі.

Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?