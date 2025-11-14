Боксер проти блогера: у мережі з'явилася дата бою між Джошуа та Полом
- Бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом заплановано на грудень 2025 року.
- Джейк Пол повинен був битися проти Джервонти Девіса, але бій зірвався через звинувачення Девіса у насильстві.
Ентоні Джошуа найближчим часом повернеться на професійний ринг. Британський боксер вийде на бій проти Джейка Пола.
Стало відомо, коли відбудеться бій між Джошуа та Полом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Майка Коппінджера з The Ring.
Коли відбудеться бій Джошуа – Пол?
За наявною інформацією, бій не буде мати виставковий характер. Запланована дата поєдинку 19 грудня 2025 року.
Точне місце проведення протистояння невідоме. Хоча раніше повідомляли про те, що бій відбудеться у Маямі.
Нагадаємо, що Джейк Пол повинен був битися проти Джервонти Девіса. Однак бій зірвався, оскільки американського боксера звинуватили у насильстві.
Окрім того, Едді Хірн в інтерв'ю talkSPORT Boxing розповів, що Туркі Аль аш-Шейх планує організувати бій для Ентоні Джошуа. Суперником Ей Джея має стати Тайсон Ф'юрі.
Джошуа – Пол: що відомо про боксерів?
Ентоні Джошуа в останньому поєдинку зустрівся з Даніелем Дюбуа у вересні 2024 року. Британець програв земляку технічним нокаутом у п'ятому раунді.
Раніше Гарет Девіс висловився про майбутнє Джошуа. Він назвав кількість боїв, які залишился у боксер до завершення кар'єри.
Джейк Пол нещодавно бився проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Американець здолав свого опонента рішенням суддів.