Боксер против блогера: в сети появилась дата боя между Джошуа и Полом

Энтони Джошуа в ближайшее время вернется на профессиональный ринг. Британский боксер выйдет на бой против Джейка Пола.

Стало известно, когда состоится бой между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Ring.

Когда состоится бой Джошуа – Пол?

По имеющейся информации, бой не будет иметь выставочный характер. Запланированная дата поединка 19 декабря 2025 года.

Точное место проведения противостояния неизвестно. Хотя ранее сообщали о том, что бой состоится в Майами.

Напомним, что Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.

Кроме того, Эдди Хирн в интервью talkSPORT Boxing рассказал, что Турки Аль аш-Шейх планирует организовать бой для Энтони Джошуа. Соперником Эй Джея должен стать Тайсон Фьюри.

Джошуа – Пол: что известно о боксерах?