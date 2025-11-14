Укр Рус
Fight News 24 Новости бокса Боксер против блогера: в сети появилась дата боя между Джошуа и Полом
14 ноября, 16:18
2

Боксер против блогера: в сети появилась дата боя между Джошуа и Полом

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом запланирован на декабрь 2025 года.
  • Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса, но бой сорвался из-за обвинений Дэвиса в насилии.

Энтони Джошуа в ближайшее время вернется на профессиональный ринг. Британский боксер выйдет на бой против Джейка Пола.

Стало известно, когда состоится бой между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Ring.

Читайте также Обиженный Усиком боксер неожиданно вызвал Джошуа на реванш

Когда состоится бой Джошуа – Пол?

По имеющейся информации, бой не будет иметь выставочный характер. Запланированная дата поединка 19 декабря 2025 года.

Точное место проведения противостояния неизвестно. Хотя ранее сообщали о том, что бой состоится в Майами.

Напомним, что Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.

Кроме того, Эдди Хирн в интервью talkSPORT Boxing рассказал, что Турки Аль аш-Шейх планирует организовать бой для Энтони Джошуа. Соперником Эй Джея должен стать Тайсон Фьюри.

Джошуа – Пол: что известно о боксерах?

  • Энтони Джошуа в последнем поединке встретился с Даниэлем Дюбуа в сентябре 2024 года. Британец проиграл земляку техническим нокаутом в пятом раунде.

  • Ранее Гарет Дэвис высказался о будущем Джошуа. Он назвал количество боев, которые остались у боксера до завершения карьеры.

  • Джейк Пол недавно дрался против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Американец одолел своего оппонента решением судей.