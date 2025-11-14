Боксер против блогера: в сети появилась дата боя между Джошуа и Полом
- Бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом запланирован на декабрь 2025 года.
- Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса, но бой сорвался из-за обвинений Дэвиса в насилии.
Энтони Джошуа в ближайшее время вернется на профессиональный ринг. Британский боксер выйдет на бой против Джейка Пола.
Стало известно, когда состоится бой между Джошуа и Полом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера из The Ring.
Когда состоится бой Джошуа – Пол?
По имеющейся информации, бой не будет иметь выставочный характер. Запланированная дата поединка 19 декабря 2025 года.
Точное место проведения противостояния неизвестно. Хотя ранее сообщали о том, что бой состоится в Майами.
Напомним, что Джейк Пол должен был драться против Джервонты Дэвиса. Однако бой сорвался, поскольку американского боксера обвинили в насилии.
Кроме того, Эдди Хирн в интервью talkSPORT Boxing рассказал, что Турки Аль аш-Шейх планирует организовать бой для Энтони Джошуа. Соперником Эй Джея должен стать Тайсон Фьюри.
Джошуа – Пол: что известно о боксерах?
Энтони Джошуа в последнем поединке встретился с Даниэлем Дюбуа в сентябре 2024 года. Британец проиграл земляку техническим нокаутом в пятом раунде.
Ранее Гарет Дэвис высказался о будущем Джошуа. Он назвал количество боев, которые остались у боксера до завершения карьеры.
Джейк Пол недавно дрался против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Американец одолел своего оппонента решением судей.