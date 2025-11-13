Ексчемпіон світу назвав найбільшу сенсацію в історії боксу

Ентоні Джошуа готується до повернення у професійний ринг. Ймовірно, британський боксер буде битися проти Джейка Пола.

Дерек Чісора висловився про можливий бій між Ей Джеєм та блогером зі США. Про це пише 24 канал із посиланням на Boxing News 24/7.

Що сказав Чісора про бій Джошуа – Пол?

Ветеран боксу заявив, що у Джошуа була річна пауза, тому бій проти Пола буде легким для нього. Він заявив, що британський боксер вийде знищити американського блогера.

Чісора попросив Ей Джея, щоб він не опинився у нокауті. Якщо Пол зможе достроково перемогти британця, то це буде просто кошмар.

Ентоні має розібратися з ним за три раунди, вбити так, як він убив Френсіса Нганну. Якщо Пол нокаутує Джошуа – це буде найбільша сенсація в історії боксу. Але цього не станеться,

– сказав Чісора.

Раніше Гарет Девіс розповів в інтерв'ю Seconds Out, чи справді Ентоні Джошуа їздив у тренувальний табір Олександра Усика. Він заявив, що знав про це, але не може нічого розголошувати.

Джошуа – Пол: що відомо про бій?