Экс-чемпион мира назвал самую большую сенсацию в истории бокса

Энтони Джошуа готовится к возвращению в профессиональный ринг. Вероятно, британский боксер будет драться против Джейка Пола.

Дерек Чисора высказался о возможном бое между Эй Джеем и блогером из США. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Что сказал Чисора о бое Джошуа – Пол?

Ветеран бокса заявил, что у Джошуа была годичная пауза, поэтому бой против Пола будет легким для него. Он заявил, что британский боксер выйдет уничтожить американского блогера.

Чисора попросил Эй Джея, чтобы он не оказался в нокауте. Если Пол сможет досрочно победить британца, то это будет просто кошмар.

Энтони должен разобраться с ним за три раунда, убить так, как он убил Фрэнсиса Нганну. Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но этого не произойдет,

– сказал Чисора.

Ранее Гарет Дэвис рассказал в интервью Seconds Out, действительно ли Энтони Джошуа ездил в тренировочный лагерь Александра Усика. Он заявил, что знал об этом, но не может ничего разглашать.

Джошуа – Пол: что известно о бое?