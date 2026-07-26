"Кар'єра Джошуа могла завершитись": промоутер зробив відверту заяву про боксера

Ентоні Джошуа у ніч на 26 липня провів бій проти Крістіана Пренги в Саудівській Аравії. Хоча "Ей-Джей" переміг нокаутом, цей поєдинок міг стати останнім у кар'єрі зіркового британця.

Уже в першому раунді Пренга двічі відправив Ентоні у нокдаун, що стало справжнім шоком для публіки, пише 24 Канал. Проте ексчемпіон світу "вижив" та в наступному раунді нокаутував суперника з Албанії.

Чому кар'єра Джошуа зависла на волосині

У коментарі після бою Едді Гірн, промоутер Джошуа, прокоментував хід протистояння. Він зазначив, що в першому раунді кар'єра "Ей-Джея" зависла на волосині від краху.

Сам факт того, що він сьогодні вийшов у ринг, вражає. Після двох нокдаунів у першому раунді здавалося, ніби його кар'єра може завершитися, але він знову знайшов у собі сили підвестися та продовжити битися. Він робив це завжди, зокрема останні сім місяців. Це важко навіть для команди, а уявіть, як це для нього,

– заявив Гірн.

Промоутер пояснив непереконливий виступ Джошуа тим, що у грудні 2025 року боксер потрапив у ДТП, в якій втратив двох друзів Сіну Гамі та Роберта Латца.

За словами Гірна, бокс врятував Джошуа та допоміг пережити велику трагедію.

"Ви не знаєте, через що йому довелося пройти в тому таборі, бо він сильна людина та любить справлятися зі своїми проблемами самостійно. Я не кажу, що це правильно, але це його спосіб", – резюмував Гірн.

Нагадаємо, перемога Джошуа в бою проти Пренги забезпечила за британцем право зустрітися з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі, який напередодні достроково переміг Маріуша Ваха.

У квітні 2026 року Ентоні й Тайсон домовилися про бій, який повинен відбутися ще у 2026 році.

Відразу після перемоги над Пренгою 36-річний Джошуа пообіцяв "вирвати серце" Тайсона Ф'юрі.