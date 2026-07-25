Джошуа – Пренга: де дивитись онлайн бій в Україні

У Саудівській Аравії сьогодні відбудеться яскравий поєдинок між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою. Переглянути цей поєдинок можна буде й в Україні.

Зустріч двох боксерів на арені в Ер-Ріяді буде доступна для глядачів в Україні в Інтернеті, повідомляє 24 Канал. Постежити за поєдинком за участі Ентоні Джошуа буде цікаво ще й через те, що британець до цього бою готувався в таборі Олександра Усика.

Де дивитись онлайн бій в Україні

Сьогодні в Ер-Ріяді відбудеться масштабний вечір великого боксу під егідою славнозвісного Туркі Аль Аш-Шейха. Головна подія вечора – зустріч двох важковаговиків – Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренги. У британця рекорд складає 29 перемог, 4 поразки, а в албанця – 20 перемог, усі нокаутом, 1 поразка.

Андеркард вечора боксу в Саудівській Аравії запланований на 18:00 за київським часом. Вихід головних зірок вечора на ринг очікується не раніше 23:50 за київським часом. В Україні стежити за подією онлайн у прямому етері можна буде на стрімінговій платформі DAZN.

Що відомо про бій Джошуа проти Пренги

Поєдинок проти Пренги вважається для Джошуа проміжним перед тим, як він зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі, очікувано наприкінці 2026 року. Обидва боксери досить жорстко висловились перед боєм. Так Джошуа заявив, що завдасть Прензі бою, албанець натомість пообіцяв завершити кар'єру британцю.

Очікується, що в разі перемоги Джошуа вже на ринзі оголосить про свій мегабій із Тайсоном Ф'юрі. У світі боксу його вже прогнозують різні зірки. Зокрема, Олександр Усик сказав, що кожен раунд у поєдинку британців буде непередбачуваним, а тренер Тедді Атлас заявив про спад у двох можливих суперників.