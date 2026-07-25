Поединок двух боксеров на арене в Эр-Рияде будет доступен для зрителей в Украине в Интернете, сообщает 24 Канал. Последить за поединком с участием Энтони Джошуа будет интересно еще и потому, что британец готовился к этому бою в лагере Александра Усика.

Где смотреть бой онлайн в Украине

Сегодня в Эр-Рияде состоится масштабный вечер большого бокса под эгидой знаменитого Турки Аль Аш-Шейха. Главное событие вечера – встреча двух тяжеловесов – Энтони Джошуа против Кристиана Пренги. У британца рекорд составляет 29 побед, 4 поражения, а у албанца – 20 побед, все нокаутом, 1 поражение.

Андеркард вечера бокса в Саудовской Аравии запланирован на 18:00 по киевскому времени. Выход главных звезд вечера на ринг ожидается не ранее 23:50 по киевскому времени. В Украине следить за событием онлайн в прямом эфире можно будет на стриминговой платформе DAZN.

Что известно о бое Джошуа против Пренги

Поединок против Пренги считается для Джошуа промежуточным перед тем, как он встретится с Тайсоном Фьюри, что ожидается в конце 2026 года. Оба боксера довольно резко высказались перед боем. Так, Джошуа заявил, что нанесет Пренге поражение, а албанец, в свою очередь, пообещал положить конец карьере британца.

Ожидается, что в случае победы Джошуа уже на ринге объявит о своем мегабое с Тайсоном Фьюри. В мире бокса его уже прогнозируют различные звезды. В частности, Александр Усик сказал, что каждый раунд в поединке британцев будет непредсказуемым, а тренер Тедди Атлас заявил о спаде у двух возможных соперников.