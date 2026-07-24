В інтерв'ю Sky Sports Джошуа заявив, що спостерігав за підготовкою Усика до бою з Ріко Верховеном, і назвав команду українця елітною.

Джошуа заявив, що покращився завдяки Усику

"Ей-Джей" підкреслив, що команда зробила все від себе залежне, щоб підготувати його до поєдинку. Тепер, за словами Джошуа, все залежить тільки від нього, і він повинен виконати свою частину роботи.

Британець відверто розповів, що його підхід до тренувань значно покращився, коли він почав працювати з Усиком та його командою. Якщо досі Джошуа вважав, що виконував "достатньо", то українські фахівці вимагали від нього значно більше.

Вони хочуть бачити більше – щоб я показав, на що здатний. Розкриймо те найкраще, що є в тобі, і станьмо кращими. І мій підхід до тренувань, безперечно, значно покращився,

– сказав Ентоні.

Проте Джошуа визнав, що тренування та поєдинки – це зовсім різні речі. Саме тому команда Усика наголошувала британцю, що велич повинна бути тим, що ти робиш щодня на тренуваннях у залі.

Коли Джошуа почав тренуватися з Усиком

Нагадаємо, Джошуа у листопаді 2025 року підтвердив, що отримав запрошення тренуватися разом з Усиком в Іспанії. Команда українця готувала "Ей-Джея" до переможного бою проти Джейка Пола наприкінці минулого року.

Низка експертів підкреслюють, що український чемпіон може вивести Джошуа на новий рівень. Зокрема, його промоутер Едді Гірн зазначив, що Ентоні перебуває у найкращій фізичній формі за всю свою кар'єру.

Сам Усик розповів, що Джошуа щодня молиться, і вважає, що це найбільша зміна, яка відбулася зі спортсменом.