В интервью Sky Sports Джошуа заявил, что следил за подготовкой Усика к бою с Рико Верховеном, и назвал команду украинца элитной.

Джошуа заявил, что стал лучше благодаря Усику

"Эй-Джей" подчеркнул, что команда сделала все от нее зависящее, чтобы подготовить его к поединку. Теперь, по словам Джошуа, все зависит только от него, и он должен выполнить свою часть работы.

Британец откровенно рассказал, что его подход к тренировкам значительно улучшился, когда он начал работать с Усиком и его командой. Если раньше Джошуа считал, что делает "достаточно", то украинские специалисты требовали от него гораздо большего.

Они хотят видеть больше – чтобы я показал, на что способен. Давай раскроем все самое лучшее, что есть в тебе, и станем лучше. И мой подход к тренировкам, бесспорно, значительно улучшился,

– сказал Энтони.

Однако Джошуа признал, что тренировки и поединки – это совершенно разные вещи. Именно поэтому команда Усика подчеркивала британцу, что величие должно заключаться в том, что ты делаешь каждый день на тренировках в зале.

Когда Джошуа начал тренироваться с Усиком

Напомним, в ноябре 2025 года Джошуа подтвердил, что получил приглашение тренироваться вместе с Усиком в Испании. Команда украинца готовила "Эй-Джея" к победному бою против Джейка Пола в конце прошлого года.

Ряд экспертов подчеркивают, что украинский чемпион может вывести Джошуа на новый уровень. В частности, его промоутер Эдди Гирн отметил, что Энтони находится в лучшей физической форме за всю свою карьеру.

Сам Усик рассказал, что Джошуа ежедневно молится, и считает, что это самое большое изменение, которое произошло со спортсменом.