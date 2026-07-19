В интервью Daily Mail Boxing Александр заявил, что обсуждал с своей командой Джошуа и отметил, что британец выглядит хорошо.

Усик рассказал о форме Джошуа

"Я знаю, что происходит. Думаю, "Эй-Джей" в хорошей форме, но психологически, физически... Мы работаем", – сказал Усик.

Также он поделился мнением о том, какое самое большое изменение произошло в Энтоне Джошуа. По словам боксера, британец молится каждый день.

"Он молится каждый день. "Эй-Джей" молится каждый день. Для меня это очень важно. Это на первом месте. Потому что, когда у тебя есть духовная сила... Твоя собственная сила мала, но духовная – огромна. Бог – это отец всего мира. Бог говорит, что если ты живешь хорошо – он поможет и сделает твою жизнь удивительной. Если ты живешь плохо, то он заберет твою силу. И я думаю, что это справедливо. Работаешь – получаешь. Не работаешь – не получаешь", – сказал Усик.

Напомним, уже 25 июля Джошуа вернется на ринг после того, как в конце 2025 года выжил в смертельной аварии. Он проведет бой против албанского боксера Кристиана Пренги.

Ожидается, что этот поединок станет подготовкой к предстоящей встрече с Тайсоном Фьюри. Сам Тайсон в промежуточном поединке 24 июля выйдет на ринг против Мариуша Ваха.

Ряд экспертов положительно оценивают то, что Джошуа начал работать с Усиком. Эдди Гирн, промоутер "Эй-Джея", убежден, что с помощью Усика его подопечный разгромит Фьюри.