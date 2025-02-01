Претендент на пояс чемпіона кинув виклик Усику та пригрозив Дюбуа

Новозеландський боксер Джозеф Паркер висловився щодо свого майбутнього бою проти Даніеля Дюбуа та заговорив про можливий двобій із Олександром Усиком. Паркер переконаний, що може на рівні побитись із непереможним українцем.

22 лютого 2025-го року в Ер-Ріяді Джозеф Паркер може завдати Даніелю Дюбуа третьої поразки у кар'єрі. На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким володіє Дюбуа.

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Паркер готовий до бою із Усиком

Переможець цього двобою може зійтись у ринзі із Олександром Усиком. Новозеландський боксер вже заговорив про можливий двобій із українцем та запевнив, що непереможний статус Усика його не лякає, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Я б з великим задоволенням побився з Усиком. Я скоро переможу Дюбуа, стану вдруге чемпіоном світу і мій наступний бій буде проти Усика. Можливо команда Дюбуа захоче реваншу, але особисто моя думка – переможець нашого бою має битися з Усиком,

– заявив Паркер.

Довідка. Дюбуа викликав Усика на реванш ще 21 грудня 20124-го року, коли Олександр вдруге переміг Тайсона Ф'юрі.

Паркер, на рахунку якого 35 перемог (23 – нокаутом) у 38-ми боях, а також три поразки, вже далеко не перший боксер, який кидає виклик Усику. Вже справа дійшла до того, що Олександра почали викликати у ринг навіть зірки змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, що на бій проти тріумфатора битви Дюбуа – Паркер претендують ще два бійці – Ентоні Джошуа та Джо Джойс, який завдав одну із двох поразок у кар'єрі "Динаміта". У серпні 2023-го року Дюбуа зазнав другої у кар'єрі поразки, яку завдав якраз Олександр Усик.