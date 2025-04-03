"Я обов'язковий претендент": Паркер вважає, що він повинен битись проти Усика

Джозеф Паркер набрав хорошу фізичну форму та демонструє високий рівень. Ба більше, новозеландський боксер став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика.

Тимчасовий чемпіон WBO поділився планами на наступні поєдинки. Паркер хоче битись проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Newstalk ZB.

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Паркер про плани на майбутнє

Джозеф Паркер зазначив, що, можливо, спочатку відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Адже в українського чемпіона 3 титули, а у британця – 1.

Паркер наголосив, що об'єднання титулів у пріоритеті. Тоді обов'язковий захист відходить на другий план. Джозеф впевнений, що має битись проти Олександра Усика.

Зараз я обов’язковий претендент за версією WBO – це означає, що я наступним суперником має стати саме Олександр Усик. Але багато подій відбувається за лаштунками – зараз усі хочуть бачити реванш між Дюбуа та Усиком. У ситуацію несподівано втрутився Чісора – він має битися з Дюбуа. Тож занадто багато варіантів,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що востаннє Джозеф Паркер бився проти Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа, у лютому 2025 року. Тоді новозеландець здолав конголезького надважковаговика нокаутом у другому раунді.