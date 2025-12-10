Паркер, який був обов'язковим суперником Усиком, відреагував на допінговий скандал із кокаїном

У середині листопада 2025 року з'явилась несподівана інформація про провалений допінг-тест Джозефа Паркера. Колишній тимчасовий чемпіон за версією WBO здав позитивний тест на кокаїн.

Сталось це у день бою із Фабіо Вордлі, який відбувся 25 жовтня 2025 року. Джозеф Паркер вчергове прокоментував свій провалений допінговий тест, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Цікаво Мав битися з Усиком: чемпіон світу визначився із датою наступного бою

Що сказав Паркер про свій провалений допінг-тест?

Новозеландський боксер розповів, що наразі триває юридичний процес. Паркер зізнався, що був знищений, коли вперше почув про допінг на кокаїн.

Йде юридичний процес. Звичайно, я був знищений, коли вперше почув про допінг за кокаїн. Які наслідки, якщо визнають винним? Очевидно, що це бан, дискваліфікація. Я зараз в Австралії, чекаю на вердикт. Я впевнений, що повернуся в ринг і продовжуватиму кар'єру. Я битимуся далі,

– сказав Паркер.

Відзначимо, що Джозефу загрожує 2-річна дискваліфікація.

Як вперше Паркер відреагував на позитивний тесті?

У своєму профілі в інстаграмі Паркер заперечив своє вживання заборонених речовин.

"Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я повністю співпрацюю з процесом, який зараз триває, і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я. Коли розслідування завершиться, я буду говорити відкрито та відповідати на запитання", – писав новозеландець.

Що відомо про Джозефа Паркера?