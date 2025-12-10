Паркер, який був обов'язковим суперником Усиком, відреагував на допінговий скандал із кокаїном
- Джозеф Паркер здав позитивний тест на кокаїн, який виявлено у день бою з Фабіо Вордлі 25 жовтня 2025 року.
- Паркер заявив, що не вживав заборонених речовин і співпрацює з розслідуванням, яке триває, йому загрожує 2-річна дискваліфікація.
У середині листопада 2025 року з'явилась несподівана інформація про провалений допінг-тест Джозефа Паркера. Колишній тимчасовий чемпіон за версією WBO здав позитивний тест на кокаїн.
Сталось це у день бою із Фабіо Вордлі, який відбувся 25 жовтня 2025 року. Джозеф Паркер вчергове прокоментував свій провалений допінговий тест, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.
Що сказав Паркер про свій провалений допінг-тест?
Новозеландський боксер розповів, що наразі триває юридичний процес. Паркер зізнався, що був знищений, коли вперше почув про допінг на кокаїн.
Йде юридичний процес. Звичайно, я був знищений, коли вперше почув про допінг за кокаїн. Які наслідки, якщо визнають винним? Очевидно, що це бан, дискваліфікація. Я зараз в Австралії, чекаю на вердикт. Я впевнений, що повернуся в ринг і продовжуватиму кар'єру. Я битимуся далі,
– сказав Паркер.
Відзначимо, що Джозефу загрожує 2-річна дискваліфікація.
Як вперше Паркер відреагував на позитивний тесті?
У своєму профілі в інстаграмі Паркер заперечив своє вживання заборонених речовин.
"Я не вживав жодних заборонених речовин, не вживаю допінг-препарати та не підтримую їх використання. Я повністю співпрацюю з процесом, який зараз триває, і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я. Коли розслідування завершиться, я буду говорити відкрито та відповідати на запитання", – писав новозеландець.
Що відомо про Джозефа Паркера?
33-річний новозеландський боксер, який у 2009-му дебютував на профі-рингу.
Відтоді оформив 36 перемог (24 – нокаутом) при 4-х поразках у професіоналах (дані BoxRec).
У своєму крайньому бою програв Вордлі нокаутом в 11-му раунді. Саме до цього двобою Джозеф був обов'язковим претендентом на поєдинок проти Олександра Усика, а у протистоянні якраз розігрувалось, хто ж стане опонентом українця. Ним став Фабіо, але Усику вдалось втекти і від британця, якого зробив новим чемпіоном світу за версією WBO.