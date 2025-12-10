Окрім того, промоутер згадав і Олександра Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Коли битиметься Вордлі?

Воррен пригадав, що Усик говорив про те, що битиметься проти переможця бою Паркер – Вордлі. Проте український чемпіон зрештою відмовився битися з британським боксером.

Він також підкреслив, що Усик робить усе правильно. Промоутер зазначив, що ризик не виправдовує нагороди, але переконаний, що бій українця з Вордлі зібрав би стадіон в Іпсвічі. І тому британець зустрінеться з іншим суперником.

Фабіо битиметься у квітні, наступного тижня зустрінемось з ним та менеджером, обговоримо плани,

– сказав Воррен.

Цікаво, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Тайсон Ф'юрі повернеться у бокс в наступному році. "Циганський король" хоче битися з Вордлі.

Чи справді Ф'юрі хоче битися з Вордлі?

За інформацією видання World Boxing News, "Циганський король" висловив бажання битися проти Вордлі у 2026 році. Він заявив, що готовий "повернутися на трон".

Окрім того, Вордлі чемпіон світу за версією WBO. Тому у разі перемоги Ф'юрі зможе відкрити шлях до трилогії з Усиком.

Як Вордлі став чемпіоном світу?