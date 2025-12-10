Кроме того, промоутер вспомнил и Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Когда будет драться Уордли?
Уоррен вспомнил, что Усик говорил о том, что будет драться против победителя боя Паркер – Уордли. Однако украинский чемпион в конце концов отказался драться с британским боксером.
Он также подчеркнул, что Усик делает все правильно. Промоутер отметил, что риск не оправдывает награды, но убежден, что бой украинца с Уордли собрал бы стадион в Ипсвиче. И поэтому британец встретится с другим соперником.
Фабио будет драться в апреле, на следующей неделе встретимся с ним и менеджером, обсудим планы,
– сказал Уоррен.
Интересно, что недавно появилась информация о том, что Тайсон Фьюри вернется в бокс в следующем году. "Цыганский король" хочет драться с Уордли.
Действительно ли Фьюри хочет драться с Уордли?
По информации издания World Boxing News, "Цыганский король" выразил желание драться против Уордли в 2026 году. Он заявил, что готов "вернуться на трон".
Кроме того, Уордли чемпион мира по версии WBO. Поэтому в случае победы Фьюри сможет открыть путь к трилогии с Усиком.
Как Уордли стал чемпионом мира?
В июне 2025 года Уордли дрался против Джастиса Гуни. Британский боксер одолел соперника и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBA.
Тогда как Джозеф Паркер должен был драться с Усиком за титул чемпиона мира по версии WBO, поскольку был главным претендентом на бой с украинцем.
Однако поединок не состоялся, ведь Усик попросил у WBO отсрочку боя из-за травмы. В результате Паркер встретился с Уордли, чтобы определить следующего соперника для украинца.
25 октября 2025 года Уордли одолел Паркера. Британец нокаутировал соперника из Новой Зеландии в 11 раунде и стал главным претендентом на бой с Усиком. Однако украинский боксер в конце концов отказался от титула WBO, который в итоге перешел к Уордли, который был главным претендентом на чемпионский пояс.
Впоследствии Усик объяснил, почему он отказался от титула WBO. Украинский боксер отметил, что есть спорт, а есть бизнес.