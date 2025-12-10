Паркер, который был обязательным соперником Усика, отреагировал на допинговый скандал с кокаином

В середине ноября 2025 года появилась неожиданная информация о проваленном допинг-тесте Джозефа Паркера. Бывший временный чемпион по версии WBO сдал положительный тест на кокаин.

Произошло это в день боя с Фабио Уордли, который состоялся 25 октября 2025 года. Джозеф Паркер в очередной раз прокомментировал свой проваленный допинговый тест, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Что сказал Паркер о своем проваленном допинг-тесте?

Новозеландский боксер рассказал, что сейчас идет юридический процесс. Паркер признался, что был уничтожен, когда впервые услышал о допинге на кокаин.

Идет юридический процесс. Конечно, я был уничтожен, когда впервые услышал о допинге за кокаин. Какие последствия, если признают виновным? Очевидно, что это бан, дисквалификация. Я сейчас в Австралии, жду вердикта. Я уверен, что вернусь в ринг и буду продолжать карьеру. Я буду драться дальше,

– сказал Паркер.

Отметим, что Джозефу грозит 2-летняя дисквалификация.

Как впервые Паркер отреагировал на положительный тест?

В своем профиле в инстаграме Паркер отрицает употребление запрещенных веществ.

"Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не употребляю допинг-препараты и не поддерживаю их использование. Я полностью сотрудничаю с процессом, который сейчас продолжается, и уверен, что расследование очистит мое имя. Когда расследование завершится, я буду говорить открыто и отвечать на вопросы", – писал новозеландец.

Что известно о Джозефе Паркере?