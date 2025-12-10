Произошло это в день боя с Фабио Уордли, который состоялся 25 октября 2025 года. Джозеф Паркер в очередной раз прокомментировал свой проваленный допинговый тест, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.
Что сказал Паркер о своем проваленном допинг-тесте?
Новозеландский боксер рассказал, что сейчас идет юридический процесс. Паркер признался, что был уничтожен, когда впервые услышал о допинге на кокаин.
Идет юридический процесс. Конечно, я был уничтожен, когда впервые услышал о допинге за кокаин. Какие последствия, если признают виновным? Очевидно, что это бан, дисквалификация. Я сейчас в Австралии, жду вердикта. Я уверен, что вернусь в ринг и буду продолжать карьеру. Я буду драться дальше,
– сказал Паркер.
Отметим, что Джозефу грозит 2-летняя дисквалификация.
Как впервые Паркер отреагировал на положительный тест?
В своем профиле в инстаграме Паркер отрицает употребление запрещенных веществ.
"Я не употреблял никаких запрещенных веществ, не употребляю допинг-препараты и не поддерживаю их использование. Я полностью сотрудничаю с процессом, который сейчас продолжается, и уверен, что расследование очистит мое имя. Когда расследование завершится, я буду говорить открыто и отвечать на вопросы", – писал новозеландец.
Что известно о Джозефе Паркере?
33-летний новозеландский боксер, который в 2009-м дебютировал на профи-ринге.
С тех пор оформил 36 побед (24 – нокаутом) при 4-х поражениях в профессионалах (данные BoxRec).
В своем крайнем бою проиграл Уордли нокаутом в 11-м раунде. Именно до этого поединка Джозеф был обязательным претендентом на поединок против Александра Усика, а в противостоянии как раз разыгрывалось, кто же станет оппонентом украинца. Им стал Фабио, но Усику удалось убежать и от британца, которого сделал новым чемпионом мира по версии WBO.